Gesseiro e manicure são presos por tráfico de drogas

Um gesseiro e uma manicure foram presos em flagrante neste último domingo, (18/02/2024), por tráfico de drogas, no bairro São Benedito, em Ibirá (SP).

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando encontraram o casal sentado na frente da casa onde moram. Com a aproximação da viatura, o homem tentou correr para dentro do imóvel, porém, ambos foram abordados e revistados.

Com o homem, de 23 anos, os PMs encontraram 10 porções de crack, que ele teria tentado se desfazer, jogando no quintal e no tanque da lavanderia. No bolso dele foram encontrados R$ 90 em dinheiro e um celular.

Já com a mulher, de 21 anos, foram encontrados uma porção de cocaína e R$ 60,00 em dinheiro, que estavam escondidos em seus seios. Na casa, os policiais encontraram ainda porções de maconha, balança de precisão, um bastão de choque e também uma tesoura, que estavam escondidos em um guarda-roupas.

Questionado, o autor contou que tinha comprado uma pedra de crack e fracionado e embalado em 35 porções, onde teria vendido a maioria, restando as porções que foram aprendidas. O casal foi preso em flagrante e permaneceu preso à disposição da justiça. Gazeta do Interior