Geração de empregos: parceria entre site EmpregaVotu e FaceSign disponibiliza vagas para setores de atendimento e vendas

Interessados devem acessar e se cadastrarem no site www.empregavotu.com.br

Oportunizando e colaborando com a geração de emprego local e, consequentemente, movimentando a economia também local, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com a FaceSign, empresa de tecnologia recém instalada aqui em Votuporanga, disponibiliza vagas para os setores de atendimentos e vendas. O acordo foi firmado entre o secretário da pasta econômica, Miguel Maturana; o CEO e fundador da empresa, Juliano Basilio e o co-fundador, Alexandre Francisco.

Interessados devem acessar e se cadastrarem na plataforma de emprego da Prefeitura através do site www.empregavotu.com.br que é um serviço on-line permitindo, a pessoas físicas e jurídicas, o armazenamento de currículos, divulgação de vagas de emprego e informações para empreendedores. Os usuários podem disponibilizar informações pessoais, contatos, experiências, qualificações entre outros requisitos que poderão ser consultados por empresas, as quais também podem procurar por candidatos, filtrando perfis de acordo com o que desejam. Todo processo de divulgação é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Miguel Maturana, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, destaca a importância da parceria entre a iniciativa privada com o Poder Executivo. “Toda parceria que visa o benefício tanto da população quanto do município é válida e é isso que a FaceSign está fazendo através da nossa plataforma on-line de empregos. Está utilizando nosso sistema para oferecer vagas e, assim, colaborar com a geração de emprego local e também com a economia da nossa cidade. Parabenizo os responsáveis por essa iniciativa porque, em pouco mais de um ano, já conta com um time de mais de 100 pessoas integrando seu quadro de funcionários colaborando com o crescimento da empresa”.

Os novos contratados pela FaceSign se juntarão a um time que já integra mais de 100 profissionais da empresa, que segue em expansão e tem como principal produto o serviço de Biometria Facial, que vem sendo implantado em grandes empresas renomadas nacionalmente e contribuindo também com o desenvolvimento tecnológico e digital da região.