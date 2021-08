GCM flagra e detém homens pichando museu em Rio Preto

Dois homens de 26 anos foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Rio Preto nesta madrugada, 21, após serem flagrados por câmeras da Central de Videomonitoramento da GCM pichando o prédio do Museu de Arte Primitivista e uma residência na rua XV de Novembro, no centro da cidade.

De acordo com a guarda, agentes viram pelas câmeras um Volkswagen/Gol com dois homens em atitude suspeita, próximo ao museu. Viaturas foram acionadas e flagraram um suspeito ao lado do veículo e o outro na fachada de uma das residências do museu fazendo pichações.

Diante dos fatos, os dois foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial os enquadrou no crime de pichação, que tem pena de de três meses a um ano de prisão e multa.