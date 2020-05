Gastão Vidigal arrecada 1.100 litros de leite

Arrastão do Bem foi um verdadeiro sucesso, destinando o alimento para a Santa Casa de Votuporanga.

O mundo precisa de pessoas que se preocupam com o próximo. Gastão Vidigal é uma cidade solidária, que tem empatia. Que busca fazer a diferença e que, com certeza, encara os desafios com amor no coração.

Prova disso foi a quantidade arrecadada no Arrastão do Bem em prol à Santa Casa de Votuporanga. O isolamento social foi para praticar a generosidade. Durante toda a noite do dia 29 de março, agentes de saúde e a Vigilância Sanitária percorreram as residências, solicitando leite para o Hospital.

Em quatro horas de dedicação, as equipes conquistaram 1.100 litros, quantidade para atender a demanda de 10 dias da Instituição. Todo auxílio será revertido em benefícios para milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O diretor municipal de Saúde, Sandro Pereira Rodrigues, agradeceu o envolvimento de todos. “Nos faltam palavras, pois este resultado é fruto da união de todos. Quero agradecer o prefeito Roberto Carlos da Silva Breseghello, que nos auxiliou demais inclusive com carro de som. Débora Fernandes, da Agricultura e Meio Ambiente, que nos deu todo apoio juntamente com a Luciana do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e todos os colaboradores da saúde que visitaram as casas, ajudaram na embalagem, na entrega das doações. Mas o nosso agradecimento especial é à população, que realmente demonstrou amor pela Santa Casa”, disse.

Sandro ressaltou a importância da ação. “Sabemos da grande demanda de leite e, neste momento de pandemia do Coronavírus, quisemos nos mobilizar ainda mais para conseguir grande quantidade para o Hospital, que precisa demais e que nos atende tão bem”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu o município. “Gastão Vidigal não mediu esforços para nos ajudar. Em uma noite, conseguiram 1.100 litros de leite, reduzindo nossos custos na aquisição deste alimento. Nossa gratidão por todos aqueles que contribuíram na manutenção de nossos atendimentos”, concluiu.