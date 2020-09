Garoto é atacado por lontras em rio de Santa Fé do Sul

Um garoto sofreu diversos ferimentos após ser atacado por uma manada de lontras enquanto brincava as margens do rio “Santa Júlia” em Santa Fé do Sul. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 23.

De acordo com José Carlos, pai do menino, no momento do ataque, seu filho brincava nas águas com os cachorros. Um morador vizinho viu o desespero do garoto e correu para socorrer.

Todo machucado e sangrando decorrente das mordidas e arranhões, a criança foi encaminhada até a UPA, medicada e liberada logo em seguida.

