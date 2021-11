Garoto de programa é esfaqueado e tem celular roubado

Um rapaz, de 26 anos, que trabalha como garoto de programa, foi internado na noite do domingo (28) após ter sido esfaqueado, às 22h30, por dois clientes que não queriam pagar pelo serviço. A dupla também roubou o celular da vítima.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi chamada para atender uma ocorrência de pessoa esfaqueada na rua, e no local encontrou o jovem com ferimentos de duas facadas no braço esquerdo e no abdômen. No chão, havia uma grande quantidade de sangue.

Em seguida, os pms acionaram o SAMU e durante a espera do socorro médico foram informados de que a vítima trabalha como garoto de programa e tinha combinado um trabalho com dois homens.

Ele encontrou os dois agressores na Avenida Alberto Andaló e em certo momento ocorreu um desacordo e uma discussão, pois os acusados não queriam pagar e por isso o programa não foi realizado.

Nesse instante a dupla o golpeou com duas facadas, pegou o celular do rapaz e fugiu para um destino ignorado.

Com a chegada da viatura do SAMU a vítima foi socorrida até o Hospital de Base, onde permaneceu em observação médica. Já o caso foi registrado na Central de Flagrantes como roubo e, posteriormente, encaminhado para o 1º Distrito Policial.

dhoje interior