Garota é presa envolvida com tráfico em Nhandeara

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Jovens de 18 e 19 anos foram flagrados em ação das equipes de Macaubal e Nhandeara

Uma ação conjunta de policiais civis de Nhandeara e Macaubal prendeu dois traficantes (uma é mulher) com idade de 18 e 19 anos que vendiam crack, cocaína e maconha em Nhandeara.

Eles eram investigados sigilosamente e foram surpreendidos com aproximadamente 19,16 gramas de cocaína em pó, uma pedra grande de crack, com peso de 19,77 gramas, 13 porções de crack já prontas para a venda e uma porção de maconha, além de diversos objetos usados para a produção, dar volume e embalagem das drogas.

A quantidade de entorpecente apreendido seria suficiente para produzir centenas de porções para venda aos viciados. Também foi apreendido dinheiro da venda de drogas.

Durante a operação, parte dos traficantes tentaram se desfazer de parte das drogas, jogando os entorpecentes no solo do quintal da casa e sobre o telhado do vizinho, que foram recuperados prontamente. O flagrante foi presidido pelo delegado Rogério. votutudo