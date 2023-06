Um estudo conduzido em 2014 por pesquisadores da área da saúde revelou que as crianças com TEA pareceram mais receptivas brincando com os cães. Quando estavam com os animais, as crianças mostraram um nível maior de atividade focada no interesse pelo ambiente.

Desde então, muito tem sido estudado sobre a relação benéfica entre os animais e os humanos. Exatamente por isso, eles passaram a ser usados cada vez mais em terapias assistidas.