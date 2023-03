Galeria afunda e van escolar é quase “engolida” por buraco

Uma galeria afundou e quase engoliu uma Van escolar em Votuporanga.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21) nas proximidades da escola “Centro de Educação Municipal Benedito Israel Duarte”, na zona Norte de Votuporanga. Apesar do susto, nenhuma criança ficou ferida.

O veículo escolar transitava pela rua Elaine Cristina Jardinete, quando na esquina da escola Benedito Israel Duarte, ao passar por um trecho, a roda traseira do veículo afundou e se formou uma grande cratera. Não havia buraco no local, mas quando o veículo passou a cratera começou a se formar.

Com o apoio fundamental dos profissionais da escola e do motorista da Van as crianças foram retiradas do veículo com total segurança e ninguém se feriu.

O veículo foi removido por volta de 8h30 desta terça-feira (21) com o auxílio de um guincho. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito estiveram na região para isolar a área e evitar novos acidentes.

A Saev Ambiental rapidamente já iniciou os serviços para os reparos necessários no local.

NOTA À IMPRENSA

A Saev Ambiental informa que uma equipe realiza nesta terça-feira (21/03) um reparo de vazamento na rede de água na região norte de Votuporanga. O serviço fica próximo ao CEM “Prof. Benedito Israel Duarte”.u