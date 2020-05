Futura lança Vestibular de Inverno e mantém descontos para calouros

Inscrições vão de 22/06 a 03/08 e os ingressantes pagarão durante todo primeiro ano, mensalidades de R$250

A faculdade Futura de Votuporanga lançou esta semana seu Vestibular de Inverno, ofertando vagas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo), além de Pedagogia e Ciências Contábeis a distância. As vagas oferecidas são para o período noturno e modalidade EAD. A unidade física de Votuporanga e outras 10 faculdades presenciais no Brasil pertencem ao Grupo Faveni, que também é líder nacional em formação a distância.

As inscrições vão de 22 de junho de 2020 até o dia 03 de agosto de 2020 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Instituição. Quanto a taxa de inscrição, será 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no 1º dia de aula.

Em respeito à legislação e as recomendações dos órgãos competentes que por medida de segurança a saúde suspenderam temporariamente nossas atividades presenciais, tanto as inscrições quanto as provas acontecerão em ambiente on-line, no endereço ww.faculdadefutura.com.br. As dúvidas podem ser sanadas pelos telefones: 0800 5904000, (17) 3405-1212 ou (17) 99645-5803 (WhatsApp).

Uma boa novidade é a manutenção da campanha “Aqui calouro tem desconto” lançada no início de 2020. A promoção consiste em oferecer descontos durante o primeiro ano de todos os cursos, com isso, os alunos ingressam seguros de que por 12 meses suas mensalidades terão custo de R$250. A ideia é contribuir para que a decisão de investir no futuro seja menos onerosa, e, portanto, mais fácil de ser tomada. A necessidade de uma graduação superior perante ao, cada vez mais exigente, mercado de trabalho é evidente, porém, financeiramente não está ao alcance de todos como preconiza a missão da instituição. Pensando nisso, a Faculdade Futura busca alternativas de tornar a educação mais acessível, ampliando plataformas digitais, facilitando a comunicação, readequando a grade curricular e alinhando conteúdo e qualidade com a modernidade dos métodos modulares.

Neste contexto, a Faculdade FUTURA busca promover o desenvolvimento de profissionais e cidadãos corresponsáveis pela transformação da sociedade, proporcionando educação comprometida com a ética, a cidadania e o conhecimento. Este ideal está consubstanciado em seu propósito de funcionar adaptada às necessidades e peculiaridades do meio, com conteúdo curricular e método pedagógico sob permanente reavaliação.

Serviço:

Faculdade Futura de Votuporanga

Avenida Vale do Sol, 4876 – Vale do Sol

Contatos: 0800 5904000, (17) 3405-1212 e (17) 99645-5803 – WhatsApp

e-mail: contato@faculdadefutura.com.br

Site: www.faculdadefutura.com.br