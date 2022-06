Funfarme assume a direção de Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e do Lucy Montoro de Fernandópolis

A Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) assumirá a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Osmar Almeida Luz – AME e da unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, ambos em Fernandópolis. A decisão da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 9 de junho, e a Funfarme assume a administração das duas instituições no próximo mês.

O AME de Fernandópolis faz o diagnóstico e trata pacientes da microrregião de Fernandópolis nas seguintes especialidades: Cardiologia, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Reumatologia, Nutrição e Psicologia. O espaço tem 821,4 metros quadrados e conta com oito consultórios e salas de exames, dentre eles ultrassom e raio-X. No total, cerca de cem colaboradores atuam na instituição.

Já o Lucy Montoro, cuja rede é referência estadual na reabilitação de pacientes, conta com uma área de 1,6 mil metros quadrados e uma equipe de aproximadamente 60 colaboradores. Os pacientes são encaminhados para tratamento pelo AME por meio da Central de Regulação de Serviços de Saúde (Cross).

Além dos atendimentos médicos em fisiatria, o Lucy Montoro de Fernandópolis conta com profissionais das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Educação Física, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, bem como faz a distribuição de órteses e próteses. Até o fim do ano, a expectativa é que sejam realizadas 11,4 mil sessões terapêuticas apenas pela Funfarme.