Fundo Social recebe doações do curso de Medicina da Unifev e do Lions

Alunos do curso de Medicina da Unifev entregaram cerca de 1.300 peças de roupas; kits natalinos também foram recebidos pelo Fundo Social que repassará a famílias mais vulneráveis.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, recebeu, nesta semana, doações de diversas instituições para manutenção do trabalho de atendimento das famílias em vulnerabilidade realizado pelo órgão.

Alunos do curso de Medicina da Unifev entregaram cerca de 1.300 peças de roupas arrecadadas pela campanha “Trote Solidário”, realizada com alunos de todos os períodos. Além da presidente do Fundo Social, Rose Seba, também participaram da entrega, o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Douglas José Gianoti, e a coordenadora do curso, a médica Elizabete Arroyo Marchi, alunos e demais profissionais envolvidos com a ação.

Kits natalinos

Outras doações que o Fundo Social de Solidariedade vem arrecadando são os kits de natal para serem entregues às famílias assistidas pelo órgão. Nesta semana, o Lions Clube Brisas Suaves e a Unifev também destinaram os kits compostos por comidas típicas dessa época, bem como doces e refrigerantes.

“Mobilizamos a sociedade civil organizada para participar sempre conosco das ações desenvolvidas pelo Fundo Social. Sabemos que a nossa missão é essa. Despertar nas pessoas, o sentimento da solidariedade durante o ano todo, e não só em datas especiais como o natal. Felizmente, Votuporanga tem uma população muito solidária e pronta para ajudar aqueles que mais precisam. Isso nos enche de orgulho e de força para continuarmos nossa caminhada”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.