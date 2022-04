Jovem contou ao Diário que animal saiu do mato e atravessou a pista, sendo atingida por ele em seu retorno do trabalho

Em entrevista ao Diário, o entregador de pizzas Fernando de Abreu Neto, que é morador de Adolfo, contou que estava voltando do trabalho em Mendonça, quando por volta das 22h30, se deparou com o animal na pista.

“A onça saiu de trás do mato e pulou na minha frente, eu bati nela com a moto, não desviei”, relatou o rapaz, que com o impacto caiu no chão. Logo em seguida, ele relembra que já voltou para a motocicleta e seguiu rumo ao Pronto-Socorro.