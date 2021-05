Fundo Social lança campanha Aquece Votu para arrecadar agasalhos e cobertores

Arrecadação ocorrerá em parceria com o programa Votu Solidária; itens serão destinados às pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga lançou, nesta quarta-feira (26/5), a campanha Aquece Votu para arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. A arrecadação ocorrerá em parceria com o programa Votu Solidária. Os itens serão destinados as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.

Durante a live de lançamento, a presidente do Fundo Social, Rose Seba, ressaltou a importância de manter o espírito solidário da comunidade votuporanguense em benefício às pessoas mais vulneráveis. “Viemos mais uma vez pedir a mobilização da sociedade para ajudarmos a aquecer o inverno daqueles que mais precisam. Graças a Deus, Votuporanga é uma cidade abençoada que sempre abraça nossas campanhas.”

Também presente no ato de lançamento, o médico Luciano Melo, coordenador da Votu Solidária, falou sobre a importância de manter a parceria entre Poder Público, entidades e sociedade civil para ajudar a quem mais precisa. “Ninguém faz nada sozinho. Pedimos que Votuporanga novamente abrace essa causa como abraçou a anterior. Como fizemos na campanha de arrecadação de alimentos, também destinaremos os cobertores e agasalhos para as entidades que conhecem as pessoas que mais precisam.”

Representando a Câmara Municipal, a vereadora Sueli Friosi fez um apelo à população para que colabore com esta campanha. “Quem precisa ser aquecido no inverno certamente vai agradecer a qualquer peça de roupa ou cobertor. Vamos trabalhar com carinho e com amor para aquecer os corações e os corpos de todos aqueles que precisam”.

Também participou do lançamento da campanha, o capitão da Polícia Militar, André Navarrete, que colocou a Companhia à disposição da população. “Assim como fizemos na campanha de arrecadação de alimentos, continuaremos à disposição para quem quer doar e não tem como levar. Liguem na Polícia Militar que de acordo com a nossa logística de trabalho iremos até a residência buscar os agasalhos e cobertores para entregar nos pontos de arrecadação. É uma honra e uma satisfação podermos participar dessas ações sociais.”

Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, das 7h30 às 17h, que fica na Prefeitura, Rua Pará, 3227. Outro ponto de arrecadação será o programa Votu Solidária, na Rua Pernambuco, 3246 (antiga Realpec), das 8h às 18h. E quem quer doar mas não tem como entregar nos pontos de arrecadação, pode acionar a Polícia Militar para buscar as doações através de agendamento pelo telefone 3421-5323.