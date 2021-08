Fundo Social e Direitos Humanos recebem cobertores e kits de higiene pessoal

Doações serão repassadas para pessoas em vulnerabilidade social e as que necessitarem de ajuda nas internações clínicas para tratamento

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e a Secretaria de Direitos Humanos receberam, na sexta-feira (6/8), mais uma importante doação. O empresário Thiago Mariano explicou que reuniu um grupo de amigos, formado por Angélica Geraldi, Thayla Silva, Luciana Mechi e Bruna De Haro, e, juntos, decidiram fazer uma ação social para ajudar quem precisa e adquiriram 40 cobertores e 20 kits de itens de higiene pessoal.

As doações serão direcionadas para pessoas em vulnerabilidade social e as que necessitarem de ajuda nas internações clínicas para tratamento (dependência química ou alcoólica). “Decidimos focar nas pessoas que não têm como se agasalhar com as baixas temperaturas. Se todos fizerem sua parte, teremos um mundo ainda melhor”, falou o empresário.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, agradeceu a parceria. “Estou muito grata pela doação que irá nos ajudar no atendimento às pessoas mais necessitadas. De coração, deixo o meu agradecimento pelo empenho”.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, também parabenizou a iniciativa. “Votuporanga conta com uma população extremamente solidária e disposta a ajudar as pessoas que mais precisam, em especial às inúmeras que procuram a Secretaria diariamente em busca de atendimento do poder público”, falou.

Doações

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga segue arrecadando agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. Os itens arrecadados são destinados as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.

Quem quiser colaborar pode levar os itens até o Fundo Social que fica na Prefeitura (rua Pará, 3227), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.