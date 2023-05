Fundo Social de Votuporanga inicia mais uma edição da campanha “Aquece Votu” para arrecadar agasalhos e cobertores

Podem ser doados itens de frios como cobertores, blusas, calças, meias entre outros em bom estado de conservação; ‘Roupas Solidárias’ também é ponto de arrecadação

Com a chegada de temperaturas mais amenas nessa época do ano, a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, já iniciou mais uma edição da Campanha “Aquece Votu”, com o intuito de arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que ajudam essa população.

A presidente do FSS Rose Seba, comenta sobre a importância da participação de toda a sociedade. ” As temperaturas já começaram a baixar em nossa região e para que mais uma vez nossa campanha possa ser um sucesso, contamos com o apoio e colaboração de toda a população de Votuporanga e clubes de serviços que têm nos ajudado sempre, assim como as entidades que estão sempre ativas. Conforme as doações forem chegando, que podem ser cobertores, mantas, blusas de frio, calças, jaquetas, meias e outros acessórios de inverno, vamos encaminhá-los de acordo com as necessidades de quem precisar e esses itens podem ser entregues diretamente aqui conosco no Fundo Social, no ‘Roupas Solidárias’ ou então através de ligações, que iremos buscar. Desde já agradeço a solidariedade de todos, porque sei que mais uma vez teremos essa parceria com a sociedade”.

O prefeito Jorge Seba também falou sobre a ação desenvolvida pelo Poder Executivo em prol da população. “O Fundo Social de Votuporanga tem olhos e coração voltados para as causas do bem e, junto com as entidades, por meio de seu voluntarismo, desenvolve um trabalho social de extrema importância ao município. Votuporanga é uma cidade totalmente solidária, o que com certeza fará com que tenhamos um resultado positivo novamente nesta ação, a favor do próximo”.

Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, localizado na rua Pará, nº 3.227 (junto da Prefeitura) e o telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742. O ‘Roupas Solidárias’, outro ponto de arrecadação, atende das 9h às 17h, na rua Pará, nº 3.252 (em frente à Prefeitura e ao lado da Secretaria de Direitos Humanos).