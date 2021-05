Fundo Social de Votuporanga entrega 150 litros de leite para Santa Casa

Arrecadação foi feita pela campanha “Vacina contra a fome”; provedor agradece a colaboração

Imunização contra Coronavírus tem tudo a ver com a solidariedade. Prova disso é a campanha “Vacina contra a fome”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que em Votuporanga contou com adesão do Fundo Social de Solidariedade e já apresenta bons resultados.

Nesta quinta-feira (29/4), a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, fez a entrega de 150 litros de leite para o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana. Os mantimentos irão beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Rose explicou a iniciativa. “A ação incentiva a doação de leite. Estamos destinando para as instituições, ajudando quem tanto precisa. Isso só é possível graças à população, que é sempre solidária e atende nosso chamado”, disse.

Ela contou que a campanha continua. “Quem puder e quiser colaborar vai praticar um gesto de amor ao próximo e empatia. Estamos vivendo um momento difícil e, cada um fazendo sua parte, logo iremos vencer essa pandemia”, destacou.

A vacinação em Votuporanga passou a ser realizada, exclusivamente, em quatro postos volantes organizados pela Secretaria Municipal da Saúde que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. São eles: Associação Antialcoólica (Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras); Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil (Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU); Centro de Convivência do Idoso (Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes); e Capela Santo Expedito (Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas). Para serem vacinadas, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Agradeço a Rose e a todos os colaboradores do Fundo Social. É muito importante essa colaboração para nosso Hospital. Quem for tomar a dose, pedimos a contribuição. Nossa Instituição oferece 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e esse gesto nos auxilia na manutenção dos atendimentos”, finalizou.