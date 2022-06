Funcionário público morre em acidente de moto em avenida

O funcionário público municipal Paulo Vinícius Cassero, 45 anos, morreu após sofrer um acidente de moto no início da noite desta quinta-feira (02) próximo a uma cervejaria na avenida Izaura Macarini Albani, em Birigui. Ele teve a moto atingida por um carro, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

Cassero estava de moto e seguia pela avenida Izaura Macarini Albani. Ao passar pelo cruzamento da rua José Paludetto teve a moto atingida por um Fiat Uno. Ele ficou caído até a chegada do resgate e foi levado ao pronto-socorro municipal, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O motorista do Uno recusou fazer o teste do etilômetro (bafômetro) e concordou em fazer a retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica. A perícia esteve no local do acidente. Um inquérito será instaurado e a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.