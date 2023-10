FT prende homem por tentativa de feminicídio em Votuporanga; acusado está proibido de chegar próximo da vítima

Durante patrulhamento de FORÇA TÁTICA pelos bairros de Votuporanga, quando foi irradiado pelo COPOM que uma mulher foi agredida pelo companheiro com golpes de facão pelo bairro Sonho Meu, zona Sul da cidade.

A equipe deslocou até o local, onde a mulher foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, local onde foi para pedir socorro, consciente.

Segundo a vítima entrou em luta corporal com o agressor, que de posse do facão tentou golpear contra sua cabeça, momento que utilizou as mãos e braços para se defender, conseguindo se desvencilhar e fugir para a rua pedindo socorro.

Posteriormente, foi informada as características físicas e vestes do amásio, em diligência ao local dos fatos, a equipe logrou êxito em deter o homem.

O facão havia escondido, casa com vestígios de sangue pelos cômodos, após breve entrevista confessou as agressões, inclusive informando onde havia escondido a arma branca.

Diante dos fatos, foi proferida voz de prisão, identificado o homem de 61 anos de idade, conhecido nos meios policiais, com passagens pelo sistema prisional por ter cometido dois homicídios, sendo conduzido juntamente com o facão até a Central de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, elaborando boletim de ocorrência de violência doméstica, pedindo medida protetiva a vítima, e liberando o autor.

