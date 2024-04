Frentista que teve o pênis amputado por traição perdoa e reata com ex-mulher: “é amor”

O caso envolvendo o frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, que teve seu pênis amputado pela cozinheira Daiane dos Santos Farias após ela descobrir traição, ganhou uma nova reviravolta.

O ato de vingança de Daiane resultou em sua prisão, enquanto Gilberto passou por várias cirurgias para se recuperar. Recentemente, ele recebeu uma prótese peniana como presente, mas ainda está em processo de recuperação.

Após isso, Gilberto decidiu perdoar completamente Daiane, expressando sua vontade de reatar o relacionamento. Em uma carta, Daiane pediu perdão e manifestou saudades, enquanto Gilberto, também por carta, expressou seu perdão e amor incondicional: “Se não tivesse tido relações sexuais com a minha sobrinha no dia do aniversário da minha companheira, nada disso teria acontecido. Daiane é uma mulher maravilhosa, amorosa, que me ama. Ela não merecia ser traída dessa forma. Foi exposta para todo país. (…) Não me importo com o que os outros pensam. O que realmente importa é o que sinto por ela”, desabafou o homem.

Apesar do perdão de Gilberto, Daiane enfrenta um processo legal complexo, sendo acusada de lesão corporal grave. O caso está programado para julgamento, com Daiane enfrentando uma possível pena de até 12 anos de prisão.