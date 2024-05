Frente fria chega a região neste fim de semana

A mínima pode chegar a 14 graus

Para a alegria de boa parte dos rio-pretenses, o calor intenso registrado nos últimos meses na cidade dará uma trégua. Isso porque há previsão de queda brusca nas temperaturas a partir desta sexta-feira, 24, com a passagem de uma frente fria. A mínima pode chegar a 14

graus.

Luíza Cardoso, porta-voz da Climatempo, explica que nesta quinta-feira, 23, a frente fria (que se formou no Sul do País ao longo da quinta) chega na costa do Sudeste e pode provocar uma chuva isolada e de baixo acumulado no fim do dia. Segundo ela, “os volumes

não são nada significativos”. “Lembrando que a frente fria é o encontro da massa de ar frio com a massa de ar quente, por isso as temperaturas também podem ser um pouco reduzidas a partir do sábado, quando o tempo ainda estiver instável, com máxima de apenas 25 graus, devido ao ingresso de uma massa de ar polar”, explica.

Previsão

Para esta sexta, 24, a mínima é de 18 graus e máxima de 29 graus. No sábado, 25, tem alerta para queda brusca na temperatura, que pode chegar a 14 graus e a máxima deve permanecer em 25 graus. A expectativa é que no domingo as temperaturas continuem baixas e a previsão se estende para a próxima semana, e sem previsão de chuva para Rio Preto. Por enquanto não há expectativa de retorno do calor intenso”, finaliza a porta-voz da Climatempo. Luna Kfouri

