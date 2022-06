A Federação Paulista de Futebol vai investigar um suposto caso de manipulação de resultado na vitória do Catanduva por 7 a 1 contra o Andradina , na última sexta-feira (3), no estádio Sílvio Salles, em Catanduva, pela quarta divisão do Campeonato Paulista. A FPF informou que encaminhou a denúncia imediatamente para investigação do Comitê de Integridade e da Corregedoria.

No dia seguinte ao jogo, o Andradina afastou três jogadores do elenco, alegando “deficiência técnica”. O clube anunciou que os zagueiros Negueba e Jonathan Pirulito, além do meio-campista André, foram afastados do grupo. Inicialmente, um comunicado havia sido divulgado que os atletas teriam sido desligados, mas a assessoria do clube confirmou que se trata de um afastamento.

Em nota oficial (confira na íntegra logo abaixo), o Catanduva Futebol Clube se posicionou dizendo que “especialmente nas últimas divisões existe a chamada máfia das apostas” e afirmou não ter ocorrido nenhuma irregularidade na atuação da equipe. Também na nota, o clube reforçou que “jamais se venderá a que título for” e que “a agremiação que aceita jogar esse jogo sujo é a única responsável por alcançar o combinado entre a equipe e os apostadores”.

Em nota oficial (veja na íntegra no final da matéria), o Andradina relatou que a partida estava equilibrada até o placar de 2 a 1 e que “quando o placar 4 a 1, alguns dos atletas demonstraram desânimo e desleixo, o que acabou dilatando ainda mais o placar, o que inclusive provocou o desligamento de três deles”.

Ainda na nota, o clube também reforçou que, alguns dias antes da partida, outros jogadores já haviam sido dispensados quando se agrediram fisicamente em um treino e que “referidas dispensas resultaram num sensível enfraquecimento na qualidade técnica do time”. Finalizou dizendo que o Andradina aguarda o esclarecimento dos fatos e, caso sejam comprovados, os responsáveis serão “punidos no rigor da lei”, informou.

O jogo

Após um primeiro tempo de uma vitória parcial por 2 a 0, o Andradina diminuiu a vantagem logo aos cinco minutos da segunda etapa. E assim ficou o placar até os 22 minutos quando Felipe Sussai fez 3 a 1 para o Catanduva. Os quatro últimos gols do Santo foram marcados num intervalo de apenas 15 minutos, entre os 31 e os 46 do segundo tempo.

Logo depois do 5 a 1, o Andradina cometeu um pênalti dez segundos após a saída de bola no meio campo. Foi o tempo da equipe perder a bola e cometer o pênalti, convertido por Kaik. Com o resultado, o Catanduva assumiu a liderança do Grupo 1 da Segundona. O Foguete caiu para a quinta posição e tem poucas chances de se classificar para a próxima fase.

Nota oficial do Andradina Esporte Clube:

Em que pese a frustação pela derrota, a partida transcorreu equilibrada até quando o placar estava 2 x 1 para o time da casa. Estranhamente o árbitro da partida conforme seu próprio relato deixou de expulsar o goleiro do Catanduva pelo “motivo-impedir oportunidade clara de gol tentando disputar a bola e cometendo pênalti”. Seguidamente, anotou 3 pênaltis para o time local. Não queremos justificar a derrota por eventual erro da arbitragem que no nosso entendimento deixou de cumprir as regras do jogo de futebol. Quando o placar estava 4 x 1 alguns dos atletas demonstraram desânimo e desleixo em campo o que acabou dilatando ainda mais o placar, o que inclusive provocou o desligamento de três deles por deficiência técnica. Alguns dias antes desta partida, outros jogadores já haviam sido dispensados por indisciplina quando se agrediram fisicamente durante um treino. Referidas dispensas resultaram num sensível enfraquecimento na qualidade técnica do time. De qualquer forma, nenhum deles foi dispensado sob a acusação de facilitação ou manipulação de resultados. E assim, se necessário a diretoria do clube aguarda o esclarecimento da verdade e caso sejam comprovadas atitudes antidesportivas de quem quer que seja, que os responsáveis sejam punidos no rigor da lei.

Confira a nota oficial da Federação Paulista de Futebol: