Foto mostra como o Noroeste Paulista é visto do espaço

Imagem tirada da Estação Espacial Internacional destaca os três grandes rios do interior de São Paulo: Paraná, Paranapanema e Tietê.

Viralizou nas redes sociais nos últimos dias uma foto tirada da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) que mostra o Noroeste Paulista, marcado pelo encontro dos rios Paraná, Paranapanema e Tietê.

A foto foi tirada por um astronauta, cujo nome não foi revelado pela NASA, e publicada em uma página oficial da agência espacial no último domingo (22). A imagem foi captada no momento em que o Sol iluminava os três rios, destacando-os na paisagem. Votuporanga;SP está na região à direita do Tietê. Na fotografia, também é possível ver o litoral de São Paulo, coberto por nuvens no momento do clique.

Segundo a NASA, o astronauta focou a lente de longo alcance no ponto de reflexão do Sol enquanto orbitava a costa brasileira. “Essa reflexão, conhecida como sunglint, destaca os três grandes rios: Paraná, Tietê e Paranapanema”, informa a agência espacial americana.

Para se ter uma noção da dimensão da imagem, o Oceano Atlântico, que banha a cidade de Santos, está a aproximadamente 600 quilômetros do Rio Paraná. “A superfície do mar também reflete a luz solar, assim como a fumaça se espalha pela parte superior da imagem. A fumaça veio de incêndios que queimavam mais ao norte no Brasil e no Paraguai”, explica a NASA.

FONTE: Informações | diariodaregião.com.br