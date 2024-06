FORMATURA DOS NOVOS SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR

Na manhã desta sexta-feira, 07, ocorreu a formatura dos novos Soldados da Polícia Militar.

Em evento na sede do CPI-10 , em Araçatuba, 67 alunos, que frequentaram a escola de formação de Soldados por um ano, se formaram em solenidade repleta de emoção e simbolismo, e se juntam aos demais Soldados, no total de 557, que se formaram em outras Unidades do estado e irão reforçar o policiamento em todo o estado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades militares e civis, além dos familiares dos formandos.

O 28º BPM/I esteve representado pelo seu comandante interino, Major Romansini, e pelo comandante da Cia de Força Tática, Capitão Valdomiro.

