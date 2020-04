Força Tática prende traficantes que buscavam drogas em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Indivíduos transportavam crack e maconha para Cardoso/SP, quando foram presos na Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

Na noite desta quarta-feira (8), dois indivíduos, moradores de Cardoso/SP, foram presos por tráfico de drogas, após serem abordados pela Equipe de Força Tática da Polícia Militar, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os militares já suspeitavam da conduta dos indivíduos, sendo que foram avistados em deslocamento, no interior de um veículo; contudo, quando perceberam a presença da viatura, o motorista tentou se esquivar e entrou no estacionamento de um supermercado.

Em seguida, os suspeitos foram abordados e durante revista no interior do veículo foi encontrada uma sacola plástica, contendo duas pedras brutas de crack, que após fracionadas renderiam cerca de 165 porções para venda a dependentes químicos; ainda no carro haviam dois pedaços de um substancia sugestiva para maconha, suficiente para fracionar cerca de 10 porções da droga.

Diante do exposto, os indivíduos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.