Desmantelada quadrilha que se passava por policiais pra aplicar golpes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto desmantelou uma quadrilha que utilizava fotos de delegados para aplicar golpes em diversas cidades da região. Os criminosos entravam em contato com as vítimas por aplicativos de mensagem e, se passando por autoridades policiais, exigiam dinheiro para evitar que familiares fossem presos.

A polícia iniciou as investigações após receber diversas denúncias de pessoas que haviam sido vítimas desse tipo de crime. Durante as investigações, os policiais identificaram cinco integrantes da quadrilha e cumpriram mandados de busca e apreensão em suas residências.

Nas casas dos suspeitos, foram encontrados celulares, documentos falsos e até mesmo uma carteira de identificação de delegado de polícia. Os criminosos confessaram os crimes e foram indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e extorsão.

Os golpes consistiam em entrar em contato com as vítimas por meio de aplicativos de mensagens e, utilizando fotos de delegados, alegar que familiares delas haviam se envolvido em algum tipo de crime. Em seguida, os golpistas exigiam o pagamento de valores em dinheiro para evitar a prisão dos familiares.

A ação da polícia foi fundamental para desarticular essa quadrilha e evitar que mais pessoas fossem vítimas desse tipo de crime. A Polícia Civil alerta a população para que fique atenta e desconfie de qualquer contato de pessoas se passando por autoridades policiais, exigindo dinheiro ou qualquer tipo de pagamento.

Em caso de suspeita, a Polícia Civil orienta que a vítima procure a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência.