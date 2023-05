Força Tática prende quatro indivíduos por tráfico de drogas

Na madrugada deste sábado, policiais militares da Força Tática de Fernandópolis prenderam em flagrante quatro indivíduos por tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo três adolescentes.

Durante o patrulhamento da Força Tática, a equipe policial, ciente de diversas denúncias de que no campo do bairro Ubirajara ocorria o tráfico de drogas com a participação de integrantes da escola Antônio Tanuri, direcionou o patrulhamento e pela rua Rui Barbosa, cruzamento com a Rua Campos Sales, próximo a entrada do campo de futebol, notou a movimentação de dois indivíduos dentro no campo.

Neste momento, os policiais visualizaram uma mulher próxima a entrada, sendo abordada, sendo que ao perceber que dois indivíduos fugiram, identificados posteriormente.

Devido a fuga foi iniciado varredura pelo local e ali localizado uma fração de tijolo de maconha.

Enquanto ocorriam as buscas, o COPOM irradiou ocorrência na mesma via, onde os indivíduos que fugiram teriam abandonado drogas, sendo então localizado mais seis porções de cocaína.

Com o pedido de apoio quando da fuga dos indivíduos que estavam no campo, foi realizado diligências pelas demais viaturas do radiopatrulhamento e do Comandante de Força Patrulha, sendo localizados na esquina da escola Antônio Tanuri e por eles revelado o endereço do indivíduo que era responsável pela venda das drogas.

Diligenciado a residência, onde foi localizado o traficante com um menor realizando o fracionamento e embalo das drogas, com várias porções prontas e outras sendo fracionadas, um tijolo de maconha inteiro, uma tesoura, uma faca, uma balança de precisão, R$ 207, 00 em dinheiro e 02 celulares.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde os três menores foram apreendidos, o indivíduo maior preso, as drogas e objetos apreendidos.

REPORTAGEM: VOTUNEWS