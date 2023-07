OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO PRENDE DOIS INDIVÍDUOS NA REGIÃO

Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma grande operação entre a Polícia Militar e também o Canil do Baep, na manhã desta quinta-feira, (27/07/2023), no distrito de Nova Itapirema, em Nova Aliança (SP).

De acordo com informações dos policiais, vários mandados de busca foram cumpridos em diferentes endereços do local, inclusive próximos de escolas. Nos locais as equipes apreenderem diversas porções de crack, maconha, balança, duas motos e até três pés de maconha.

Um indivíduo de 20 anos e outro de 25 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Após serem ouvidos, eles serão transferidos para a DEIC, em São José do Rio Preto, onde deverão permanecer presos à disposição da justiça.

O distrito de Nova Itapirema possui cerca de 1 mil habitantes e, segundo a PM, o local possuía vários pontos de venda de entorpecentes, que já vinham sendo monitorados.

“É assustador um distrito tão pequeno, possuir essa grande quantidade de entorpecentes como a que apreendemos hoje.

A Polícia Militar está aqui para proteger a sociedade de bem e vai continuar atuando para combater a criminalidade”, comenta o sargento da cidade, Antonimar de Souza.

Gazeta do Interior