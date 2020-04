Força Tática prende homem por posse irregular de arma de fogo em Votuporanga

Indivíduo foi preso na zona leste da cidade, nesta segunda-feira (27).

Nesta segunda-feira (27), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento tático pela zona leste de Votuporanga/SP, quando visualizaram uma motocicleta sem a placa de identificação, no quintal de uma residência, gerando suspeita.

De acordo com informações, os policiais fizeram contato com o morador; onde foi verificado tratar-se de veículo com baixa permanente. Já em busca domiciliar, foi localizado um revólver calibre 22, oxidado, com capacidade para seis munições, estando com a numeração suprimida; além de três munições intactas.

Diante do exposto, o indivíduo foi preso pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo apresentado no 3º Distrito Policial, onde foi ouvido, permanecendo à disposição da Justiça.