Força Tática da PM realiza Operação Impacto na zona norte de Votuporanga

Na madrugada do útlimo dia 25, durante a Operação Impacto na Zona Norte da cidade, a equipe da Força Tática realizou uma abordagem a um indivíduo que carregava bolsas na Travessa Rouxinol, no bairro Propovo. As circunstâncias levantaram suspeitas de furto, porém, durante a averiguação, constatou-se que as bolsas continham apenas itens pessoais do abordado.

Contudo, ao consultar o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), verificou-se que o indivíduo estava em situação de procurado em regime aberto, conforme registro da Prodesp.

Diante disso, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi lavrado o relatório de ocorrência. Durante o procedimento, o procurado foi informado das medidas cautelares, inclusive das consequências do seu descumprimento.

Após os trâmites legais, o indivíduo foi liberado, ficando à disposição da Justiça para os devidos encaminhamentos.