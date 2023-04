Força Tática da PM prende dono de “bar do tráfico” em Votuporanga

Um ‘bar’ utilizado como revendedor no varejo de cocaína foi fechado na noite de ontem (14) em Votuporanga pela Polícia Militar. O “comerciante” escondia as porções da droga no cabo do rodo de limpar a pia.

O flagrante foi durante operação de combate ao tráfico de drogas das equipes de Força Tática (30 e 32). Na ação os policiais passaram pelo bairro São João e notaram movimentação suspeita no estabelecimento.

Durante as buscas no local várias porções foram encontradas no rodinho, além da apreensão do dinheiro da comercialização criminosa. O responsável pelo local, de 34 anos, era conhecido nos meios policiais e foi preso em flagrante.

O traficante foi levado à Central de Flagrantes, autuado formalmente, ficando à disposição da justiça. Caso seja condenado, pode pegar mais de 15 anos de prisão. votutudo