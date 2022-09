Força Tática da PM derruba esquema de ‘delivery’ de drogas no bairro Pacaembu

A Polícia Militar de Votuporanga derrubou um esquema de tráfico de drogas, que era realizado por meio de “delivery”, o qual o usuário pedia o entorpecente por meio de mensagens e os traficantes realizavam a entrega com uma moto. Dois envolvidos foram presos com mais de 1kg de maconha, no bairro Pacaembu, na noite de anteontem.

De acordo com a ocorrência, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro, quando viu uma dupla em uma motocicleta Honda/Biz, na rua Narciso Grattão, parada ao lado de uma Toyota/Corolla. Dentro do veículo tinha duas pessoas, que conversavam com os ocupantes da moto.

Quando perceberam a movimentação da PM, o condutor do Corolla fugiu e a moto tentou sair na sequência, mas acabou sendo abordada pelos militares. Os dois indivíduos, identificados como M.D.S. e J.V.S.O., já são conhecidos nos meios policiais e estavam com porções grandes de Skank (um tipo de maconha mais potente), celular e dinheiro de negociações de drogas.

O motorista do Corolla também foi abordado depois, mas nada de ilícito foi encontrado, porém, ele confessou que estava no local para comprar uma porção de drogas e que já tinha negociado com os homens da moto.

Com o apoio de outras equipes, foi feita abordagem na casa dos suspeitos, onde foram encontrados tijolos brutos da droga, além de mais porções de Skank, assim como apetrechos utilizados na pesagem e embalo das drogas.

Eles foram presos e encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde o delegado ratificou a voz de prisão e eles permaneceram presos, à disposição da Justiça.

