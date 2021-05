Força Tática da PM de Votuporanga captura foragido de penitenciária de Mongaguá

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam nesta quinta-feira, um indivíduo de 35 anos de idade, que estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, durante patrulhamento tático pela zona sul, bairro Palmeiras I, a equipe de Força Tática ciente que o indivíduo O.S.B.(35 anos) estaria evadido do CPP de Mongaguá, onde cumpria pena por tráfico de drogas, pois não havia retornado da saída temporária em 24/05/21, sendo direcionado o patrulhamento, momento em que foi avistado o infrator no corredor da residência, vindo o referido a empreender fuga para o interior da referida moradia, sendo acompanhado e detido. Apresentado na Central de Flagrantes, onde fora elaborado o termo de captura, recolhendo-o a carceragem local, ficando a disposição da justiça.