Força Tática apreende caminhão com R$ 5 milhões em drogas

A equipe de Força Tática de Olímpia apreendeu no final da noite deste domingo (3) e madrugada de segunda um caminhão carregado com maconha. Cerca de três toneladas do entorpecente estavam no veículo, que somam um valor avaliado em R$ 5 milhões. A abordagem ocorreu no km 156 da rodovia Assis Chateaubriant (SP-425).

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista (que não teve os dados revelados), que saiu de Maringá (PR) e estava se dirigindo para Montes Claros (MG), receberia a quantia de R$ 25 mil para transportar o material ilícito.

Agentes relataram na Central de Flagrantes de Barretos que estavam em patrulhamento preventivo pela referida rodovia, com objetivo de coibir roubos de carga e visualizaram um caminhão em alta velocidade, o que gerou a abordagem. Ao realizar revista pessoal no motorista e entrevistá-lo, sentiram forte odor de maconha.

A apreensão, realizada pelo sargento Luiz Antônio e os cabos Gustavo e Andrioli, conforme mencionado, pesou 3 toneladas de entorpecentes e foi avaliada pela polícia em R$ 5 milhões. O condutor do caminhão, após prestar depoimento, permaneceu preso em Barretos por tráfico de drogas. Sem direito a fiança, ele permanece à disposição da Justiça. (Com informações da Polícia Militar/Colaborou Karol Granchi) Gazeta Rio Preto