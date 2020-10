Soltura do traficante

O ministro do STF Marco Aurélio Mello soltou André do Rap após atender pedido da defesa do traficante, que alegava que seu cliente estava preso desde o final do ano passado sem uma sentença condenatória definitiva por causa da prisão preventiva no estado do Rio de Janeiro. E que isso, segundo a defesa, excedia o limite de tempo previsto pela legislação brasileira.