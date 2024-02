O músico José Genaldo dos Santos, 37 anos, o Tacinho, integrante do Grupo Plenitude está em sua casa em Santa Fé do Sul se recuperando, após escapar do carro em chamas na Rodovia Euclides da Cunha, logo após ter se apresentado no Bartolomeu entre a noite de sábado, 10, e madrugada de domingo, 11, em Fernandópolis.

Ele teve 31% do corpo queimado pelas chamas que tomaram conta do carro, enquanto lutava para sair do carro. “Foi um misto de sentimentos de medo, de angustia, de coisa ruim, mas Deus me ajudou a abrir aquela porta e sair do carro. Foi um livramento”, disse o músico em entrevista à Rádio Difusora FM nesta quarta-feira, 14.

Tacinho saiu de Santa Fé para o show em Fernandópolis onde se juntou com os outros integrantes do grupo, de Jales e Votuporanga. “Estava sozinho no carro quando retornava para casa. Tinha abastecido o carro e, quando seguia pela rodovia perto do viaduto próximo ao Ferro Velho, meu carro bateu em uma campana (roda) que estava na pista e, na sequência teve uma explosão e pegou fogo. Fiquei preso dentro do carro, as portas travaram e bateu desespero porque o fogo começou a me queimar”, relatou.

No mesmo instante, um caminhão pipa de usina que passava pelo local parou para ajudar. “Não conheço os rapazes. Faço questão de conhece-los para agradecer. Foi Deus que mandou os dois anjos que começaram a jogar água no carro e foi assim que consegui sair”, contou.

“Deus me trouxe de volta para minha família, para meus amigos. Sou grato a Deus por ter me ajudado abrir a porta, escapar com vida para continuar o trabalho com ajuda dos amigos, que são muitos, e recuperar o que estragou (carro e equipamentos). A palavra é apenas uma: gratidão”, enfatizou.

Ele destacou ainda o atendimento que recebeu na UPA de Fernandópolis para onde foi levado pela Unidade de Resgate e recebeu os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

Agora, o músico pensa em se recuperar das queimaduras para voltar nas apresentações. Enquanto isso, o grupo Plenitude já busca músico para substitui-lo e assim cumprir a agenda de shows . “Logo estarei de volta”, avisou.