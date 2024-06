Ele diz também que todas as vezes que precisa fazer algum movimento sente dores no abdômen e está difícil de esquecer tudo que aconteceu. Diante dessa situação, a família da vítima acionou os de advogados e busca por justiça. Um boletim de ocorrência também foi registrado. “Infelizmente, de hoje em diante, vou ter que fazer diversas adaptações no meu dia a dia, a começar com a dieta, que terá que ter restrições devido a retirada da minha vesícula que, registra-se, estava velhinha, mas estava boa”, reforçou Faria.

Ainda de acordo com os familiares, o hospital ofereceu outra equipe para fazer o procedimento cirúrgico adequado para remoção da hemorroida – que é uma dilatação anormal das veias na região do reto e causa inflamação localizada. Apesar do trauma, o aposentado reconhece que ainda terá que enfrentar outra cirurgia para realmente solucionar o problema.