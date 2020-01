Foguetes atingem área próxima à Embaixada dos EUA em Bagdá

As explosões ocorreram horas depois de um confronto entre policiais e manifestantes no centro de Bagdá deixar ao menos três pessoas mortas. Dezenas outras ficaram feridas.

A Zona Verde também teve explosões em 4 de janeiro, quando foguetes caíram também em outras partes da capital iraquiana. A ação ocorreu no mesmo dia em que milhares de pessoas estavam nas ruas para o funeral do general iraniano Qassem Souleimani, morto um dia antes no aeroporto de Bagdá em uma ofensiva coordenada pelos Estados Unidos.