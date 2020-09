Fogo atinge clube na Augusto Cavalin em Fernandópolis

Um incêndio destruiu parte da vegetação em um clube localizado na avenida Augusto Cavalin em Fernandópolis. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 3.

Unidades do Corpo de Bombeiros esteve no antigo Banespinha para controlar as chamas que também parte da vegetação na avenida e dificultou o trânsito devido a quantidade de fumaça.

As chamas atingiram uma altura de aproximadamente 4 metros.