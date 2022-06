O dançarino Francisco Eduardo foi atropelado por uma moto ao descer de um trenzinho da alegria fantasiado de Fofão, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O jovem ressaltou que está bem e foi um acidente. O momento foi filmado por uma pessoa que assistia a passagem dos personagens pelas ruas da cidade (assista acima).

Essa modalidade de entretenimento ficou conhecida como “Carreta Furacão”, que leva dançarinos fantasiados de super-heróis e personagens de desenhos para interagir com a população em cidades turísticas. O jovem disse que nem ele nem o motocilista se machucaram. O dançarino, inclusive, continuou trabalhando após o acidente “Eu só bati no guidão e voltei. Fui descer porque tinha uma criança me chamando e não vi a moto”, contou o dançarino.

G1