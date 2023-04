Floreal realiza 1º Leilão de Gado neste domingo em prol a Santa Casa de Votuporanga

População está convidada a prestigiar evento, que tem 100% da renda para a Santa Casa de Votuporanga

Neste domingo (23/4), Floreal e toda a região já têm compromisso: salvar vidas! Uma comissão de voluntários de Floreal promove 1º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

O evento será no Salão Paroquial e terá início às 11h30. Além dos lotes de animais e de artesanatos, será comercializado almoço no valor de R$20, com delicioso cardápio de arroz, feijão gordo, creme de milho, salada verde, carne no tacho e molho vermelho.

A organização do Leilão está sob o comando de Gabriel Bellatti Rangel e Eleandro Soares Rangel (Xaropim), com apoio dos parceiros Paulo Scalon, Rafael (Baby), Alessandro (Tiquim), Alessandro De Paula (Bagrinho) e Derli Tasso.

Gabriel contou que os preparativos estão na fase final, mas que ainda dá tempo de fazer a doação. “Estamos recolhendo os animais, os outros itens, mas é possível ainda colaborar com o nosso Leilão. É só entrar em contato, que iremos nos organizar e buscar. Não queremos deixar ninguém de fora”, afirmou. Contribuições podem ser feitas pelos telefones: Gabriel 17 99176-9034, Xaropim – 17 99771-1947 e Tiquim – 17 99778-6338.

O voluntário frisou que o objetivo é arrecadar recurso para o Hospital. “Estamos nos planejando para um domingo de lazer para toda a família. Queremos mesmo reunir o maior número de pessoas para demonstrar toda a solidariedade e gratidão que Floreal tem com a Santa Casa”, complementou.

Ele explicou como surgiu a iniciativa. “Abraçamos a causa e decidimos promover o evento, por ser em prol da Santa Casa de Votuporanga, a qual sempre nos acolheu muito bem diante de todas as necessidades.

O Hospital é referência para atenção especializada na nossa região”, afirmou Gabriel. Somente no ano passado, mais de 600 atendimentos foram realizados para pacientes de Floreal.

Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos, agradeceu a comissão. “A Santa Casa é uma Instituição filantrópica, que busca apoio de toda a região para a manutenção de seus atendimentos com qualidade e humanização. Agradecemos já toda a dedicação dos voluntários neste evento que, sem dúvidas, contribuirá para uma saúde melhor para todos”, finalizou.