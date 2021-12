Fliv ganha Prêmio Governo do Estado de SP para as Artes

Criado em 1950, o prêmio é a principal honraria do Estado na área cultural; Fliv tem 11 anos de história promovendo a arte

Votuporanga comemorou, na noite desta terça-feira (13/12), uma importante conquista. O Festival Literário de Votuporanga – FLIV venceu o Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes 2020/2021, na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas, entre outros quatro indicados. Os melhores em 15 categorias foram anunciados em evento no Palácio dos Bandeirantes com a presença do Governador João Dória e do Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.

A produtora cultural e idealizadora do festival, Cibeli Moretti recebeu a honraria, ao lado do Deputado Estadual, Carlão Pignatari. “Foi um momento de muita emoção que divido com todo o nosso público sempre tão carinhoso com o Fliv. Dedico esse momento à nossa equipe, multitarefas, que trabalha com tanta dedicação e aos artistas e autores que já contribuíram tanto para a história do Fliv. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Prefeitura, Governo do Estado e empresas patrocinadoras”, disse.

Criado em 1950 e considerada a principal premiação cultural do Estado e a maior em nível estadual no Brasil, a honraria é o reconhecimento aos profissionais que se dedicam a desenvolver e disseminar a cultura no Estado.

O famoso evento multicultural votuporanguense concorreu com o conjunto de atividades do Espaço da Leitura; conjunto de atividades da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura; realização da revista “451”; e conjunto de atividades da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Villa-Lobos.

A premiação contemplou também outras áreas culturais, como museus e centros culturais, mostras, festivais e eventos, empreendedorismo cultural, patrimônio material e imaterial, cultura popular, tradicional e urbana, inovação e tecnologia em arte e cultura, entre outras.

As indicações foram feitas pelos membros do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa; do Condephaat; da Comissão de Análise de Projetos do ProAC Expresso ICMS; e pelos secretários de Cultura dos 645 municípios de São Paulo.