A cada edição, o Fliv traz consigo uma nova temática que norteia toda a programação literária e visual do evento. A escolha do tema é feita de forma colaborativa pela equipe de produção, comunicação e curadoria, buscando abordar questões relevantes para a comunidade e enriquecer o diálogo sobre literatura. Durante o evento de lançamento, serão revelados o tema deste ano, o escritor homenageado, os curadores e a atração musical do show de abertura. A programação completa do Fliv 2024 será anunciada em breve.