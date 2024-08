FLIV 2024 começa com show de Sandra Sá neste domingo

A 14ª edição do Festival Literário de Votuporanga acontece até o dia 11 de agosto, com uma programação que ultrapassa 400 atividades, mostrando sua relevância e importância na cena cultural brasileira.

Com mais de 400 atividades gratuitas, o FLIV – Festival Literário de Votuporanga, que acontece de 04 a 11/8, é um convite aberto para todos os que desejam mergulhar em um oceano de palavras, histórias e sons. A abertura da 14ª edição será marcada por um show de Sandra Sá, uma das cantoras mais amadas da música popular brasileira, que traz sua voz potente para o Parque da Cultura de Votuporanga neste domingo, dia 4, a partir das 20h. Outro destaque da programação é a banda Biquíni Cavadão, que se apresenta na véspera do aniversário de Votuporanga, dia 7/8, em comemoração aos 87 anos da cidade.

Este ano, o festival carrega o tema “Além das telas: narrativas que abraçam reconexões que incluem”, uma reflexão urgente e necessária sobre a importância de nos reconectarmos com o essencial, com o humano, com as histórias que transcendem o efêmero digital.

O homenageado da vez é o escritor Ilan Brenman, que já publicou 80 livros em mais de 15 países tendo aproximadamente 3 milhões de exemplares vendidos. Brenman é considerado um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, ele ainda atua como palestrante e educador nas áreas de Desenvolvimento Humano e Storytelling.

O FLIV não se limita apenas à literatura, mas se expande para diversas vertentes artísticas, oferecendo uma rica programação que inclui rodas de bate-papo com escritores, contação de histórias, oficinas criativas, sessões de cinema, e sessões adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista. A curadoria do festival ficou sob a batuta de Lucas Michelani.

“É através de um olhar sensível e criterioso que cada evento é pensado e estruturado, garantindo uma experiência rica e transformadora para todos os públicos. A curadoria, nesse contexto, é a alma do festival, responsável por tecer a trama que une escritores, leitores e artistas em um só corpo cultural vibrante e pulsante”, diz Michelani.

Programação para todos os públicos

Um destaque especial é o Flivinho, espaço dedicado ao público infantil, que ocupa diferentes espaços do Parque da Cultura e neste ano traz de volta a magia do circo e sua ludicidade vibrante. Entre as atrações estão as contações de histórias e os espetáculos que acontecem no Circo do Fliv e as atividades da Biblioteca Flivinho e Biblioteca Primeiríssima Infância.

A curadoria infantil, sob a responsabilidade de Susana Coutinho, visa enriquecer a programação com sua vasta experiência em literatura e programação cultural.

Em um mundo cada vez mais dominado pelas telas, o FLIV mostra que há narrativas que precisam ser vividas, compartilhadas e celebradas. Para a Secretária de Cultura de Votuporanga, Janaina Cristina da Silva, a literatura é ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.

“Por meio das histórias e da imaginação, as crianças aprendem sobre diferentes perspectivas, exploram emoções e constroem um entendimento mais profundo sobre si e sobre o mundo ao seu redor”, diz Janaina.

Caravanas escolares saindo de mais de 80 municípios

Construindo pontes de conhecimento e cultura que transcendem fronteiras geográficas, o FLIV mostra sua relevância alcançando mais de 80 cidades vizinhas, que promovem caravanas escolares para participar das atividades do Festival.

São caravanas com as crianças de cidades como Floreal, Mira Estrela, Cardoso, Valentim Gentil, Américo De Campos, Pontes Gestal, Simonsen, Meridiano, Turiúba, Álvares Florence, Santa Clara D’oeste, Parisi, São João Das Duas Pontes, Guarani D’oeste, Sebastianópolis do Sul, Indiaporã, São Francisco, Tanabi, Riolândia, Ouroeste, Santa Albertina, Santa Salete, São João da Iracema, Pontes Gestal, Iturama, Turmalina, entre outras.

Para mais informações e programação completa, acesse: https://fliv.com.br/.