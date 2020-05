Fiscalização da Prefeitura notifica pescadores em Cardoso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A partir desta quinta-feira (7), não mais serão permitidos o embarque e ou desembarque de barco de pesca, junto a APP (Área de Preservação Permanente) do Portal dos Grandes Lagos I, Portal dos Grandes Lagos II e Estância Beira Rio, sob pena de autuação e remoção do veículo.

Em decorrência de várias denúncias de atividade de pesca dentro do município de Cardoso/SP, a equipe de fiscalização da prefeitura iniciou a fiscalização em alguns condomínios do município, notificando alguns pescadores.

Diante disso a Prefeitura informa que partir de amanhã 07 de maio de 2020, não mais serão permitidos o embarque e ou desembarque de barco de pesca, junto a APP (Área de Preservação Permanente) do Portal dos Grandes Lagos I, Portal dos Grandes Lagos II e Estância Beira Rio, sob pena de autuação e remoção do veículo. Esta é uma ação conjunta da Fiscalização Municipal e conta com o apoio da Policia Militar de Cardoso.

FONTE: Informações | Prefeitura Municipal de Cardoso