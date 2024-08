Fiscais encontram ossada em prédio antigo de faculdade

Ossos – possivelmente – humanos foram encontrados durante uma fiscalização da Vigilância Ambiental em um antigo prédio de uma faculdade no bairro Vila Toninho, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a polícia vai investigar se o material encontrado seria objeto de estudo dos alunos ou de uma alguma vítima de crime.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 14h45, quando foram acionados ao endereço devido a uma ocorrência em que foram localizadas duas caixas, que continham vários ossos, aparentando serem humanos. Conforme mencionado, suspeita-se de que, pelo fato do prédio ser antigamente de uma faculdade, o material pode ser objeto de estudo, que ficou ali abandonado após o fechamento das atividades.

A perícia técnica compareceu ao local, realizou os testes necessários, recolheu, lacrou e retirou uma amostra dos ossos para análise científica. Veículo funerário recolheu o restante da ossada e foi expedida requisição para exame necroscópico no IML. O caso, registrado como inicialmente como ‘morte suspeita’, será investigado. Gazeta de Rio Preto