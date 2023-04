Idoso é internado em estado grave após ser atingido por motocicleta

Um idoso, de identidade desconhecida, foi internado em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) após ter sido atingido por uma moto, na última sexta-feira (28), na avenida José Munia.

Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista de 53 anos informou aos policiais militares que atenderam o caso, que estava próximo ao cruzamento da avenida Brasilusa quando o idoso com a bicicleta entrou repentinamente em sua frente. Ele atingiu o homem com a moto e os dois caíram no chão.

O motociclista dispensou atendimento médico. Ele estava com a documentação do veículo em dia e foi liberado. O idoso foi socorrido inconsciente e levado ao hospital, ele estava com ferimentos graves na cabeça e ficou internado. A bicicleta dele foi apreendida. SBT Interior