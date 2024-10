Fim do calor? Termômetros caem até 14°C pelo Brasil; veja previsões

Após dias de calor intenso, com temperaturas próximas a 40°C, o Sudeste do Brasil começa a sentir a chegada da primeira frente fria de outubro.

Após dias de calor intenso, com temperaturas próximas a 40°C, o Sudeste do Brasil começa a sentir a chegada da primeira frente fria de outubro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem cair até 14°C em algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Em São Paulo, a máxima, que atingiu 36°C na quarta-feira, não deve passar dos 23°C nesta quinta.

O meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, comenta que o alívio nas temperaturas será curto, durando cerca de dois dias. “Depois, os termômetros devem voltar a subir aos poucos”, afirma. Ele também prevê que a próxima semana terá temperaturas mais amenas, com um clima mais próximo do normal para a época. Além da queda de temperatura, a frente fria traz chuvas e ventos fortes em algumas regiões.

Além do Sudeste, parte do Centro-Oeste também sentirá os efeitos da frente fria, com chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h. Apesar da mudança, o Inmet alerta que a região central do Brasil, incluindo Minas Gerais e norte de São Paulo, ainda enfrentará dias quentes, com temperaturas 5°C acima da média e baixa umidade.