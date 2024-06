A empresa emitiu uma nota oficial à imprensa anunciando que deixará de patrocinar o Timão. O anúncio foi feito um dia depois da confirmação de envio do ofício por parte da diretoria alvinegra, que visava responder as acusações de que uma empresa “laranja” recebeu parte do dinheiro destinado ao intermediador do negócio, a Rede Social Media Design.

“A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida, no crivo ético da marca, já é suficiente para determinar a rescisão – que foi exercida pela VaideBet suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão”, diz trecho do comunicado – veja mais abaixo.

Vale lembrar que o acordo foi firmado por R$ 360 milhões por três temporadas, sendo R$ 120 milhões por ano. A empresa pagava R$ 10 milhões ao clube por mês para atingir o valor negociado.

Antes do fim da parceria entre Corinthians e VaideBet, o assunto rendeu diversas baixas na gestão do presidente Augusto Melo, com destaque para a do diretor jurídico Yun Ki Lee. Além disso, uma denúncia de Sérgio Moura, superintendente de marketing, contra Armando Mendonça, vice-presidente do clube, movimentou os bastidores do Parque São Jorge.

No comunicado não há definição se a rescisão se dá ativando alguma cláusula ou se haverá pagamento da multa definida no vínculo firmado entre as partes. A princípio, a empresa teria de pagar 10% do montante devido até o final para encerrar o contrato, cerca de R$ 30 milhões.

Veja a nota completa

“A VaideBet informa que exerceu nesta sexta-feira (7) a rescisão do contrato de patrocínio com o Sport Club Corinthians Paulista. Desde o início de abril a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas sem nenhuma resolutividade, a VaideBet lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude.

A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida, no crivo ético da marca, já é suficiente para determinar a rescisão – que foi exercida pela VaideBet suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão.

A VaideBet lamenta pelo fim de uma parceria que deveria ter durado no mínimo três anos e agradece, pelo carinho e pelo respeito, à imensa e apaixonada torcida do Corinthians, que diariamente sustenta a história e os valores da instituição.”

Relembre todo o caso

Como já é de conhecimento público, o acordo teve a Rede Social Media Design LTDA como intermediária. Por isso, a empresa receberá um montante de pouco mais de R$ 25 milhões. No início de maio, o Meu Timão revelou que o Corinthians já havia depositado parte deste valor, sendo R$ 1 milhão e 400 mil, em duas remessas de R$ 700 mil.

Estes pagamentos, inclusive, foram feitos sem o conhecimento do diretor financeiro Rozallah Santoro, que estava em viagem. Marcelo Mariano, diretor administrativo, foi o responsável por priorizar as transações em meio a outros problemas financeiros do clube, como a folha de pagamentos dos atletas.

Segundo o colunista Juca Kfouri, do UOL, parte do montante já depositado pelo clube alvinegro acabou repassado para outra empresa: Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA. O problema, porém, está nos dados da Neoway. A empresa tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, que desconhece esta informação. Meu Timão