A cadela que aparece nas imagens se chama Petra. Ela vai começar a receber treinamento a partir do quarto mês de vida para, futuramente, integrar o canil do 9° Batalhão de Ações Especiais (BAEP) de São Jose do Rio Preto (SP).

De acordo com o primeiro sargento Simão, os cães são levados para o quartel somente quando completam 120 dias de vida e estão com o ciclo de vacinação e vermifugação completo. O período é respeitado para não colocar em risco os demais animais que fazem parte do canil.

“Assim que chegam, os cães passam por um processo de quarentena e ficam em um box afastado, para vermos se nenhuma doença se manifesta. Depois, os animais são adicionados ao nosso plantel”, explicou.